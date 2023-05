LIVE Giro d’Italia 2023 | Oderzo-Val di Zoldo in DIRETTA | Zana e Frigo all’attacco | la Ineos non lascia spazio

(Di giovedì 25 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL14.30 Pinot è salito a quota 157 punti, -7 da Ben Healy. Lotta accesa dunque per la maglia azzurra dei GPM. 14.28comunque potrebbe fungere da appoggio in caso di attacco da parte del capitano Dunbar nel finale. 14.27 Se il vantaggio della fuga non arriverà almeno a 5-6 minuti, allora le chance di vincere la tappa saranno decisamente risicate. 14.26 La classifica al GPM di Pieve d’Alpago: 1) Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) 3 punti per la Maglia Azzurra 2) Derek Gee (Israel-PremierTech) 2 pts 3) Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën) 1 pt 14.24 90 km all’arrivo. Sale a 2’02” il vantaggio della fuga. 14.22 Pinot transita per primo al GPM di Pieve di Alpago. Ora 7 km di discesa, poi un lungo tratto di ...

ZZA ALBERTO RICCI (BELVEDERE) BAGNOREGIO (VT) PARTENZAORE 9:30 RIENTRO A BAGNOREGIO ORE 12:30 ... SALSICCE CONTORNO - DOLCE - ACQUA VINO O BIRRA 1 BICCHIERE A PERSONA POMERIGGIO MUSICA25,00 ...Inper il mondo, in Italia, la gente capisce che do tutto. Non è solo una questione di vincere titoli o no. A Roma è questo, il tifoso percepisce che lavoro e lotto per loro. Qualcuno potrà ...La tappa in diretta sul canale 210 Sky, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti È il giorno della 18tappa , la prima delle grandi salite dolomitiche di questod'Italia: partenza alle 12.30 ...

LIVE Giro d'Italia 2023, Sabbio Chiese-Monte Bondone in DIRETTA: venticinque uomini in fuga, Jumbo e Groupama ... OA Sport

L'uscita dell'album sarà supportata da un primo tour di 50+ date in giro per l'Europa e da altri concerti negli Stati Uniti e in Asia attualmente in lavorazione. Kadebostany arriverà in Italia per un ...Manuel Agnelli sta portando in giro l’opera rock di David Bowie. A Fanpage il cantautore ha parlato di teatro, del cantautore e di come non si finisce mai di imparare.