LIVE Giro d’Italia 2023 | Oderzo-Val di Zoldo in DIRETTA | tutto pronto per la partenza!

(Di giovedì 25 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL12.25 Da segnalare i ritiri di Luca Covili (Green Project-Bardiani CSF Faizané) e Niccolò Bonifazio (Intermarché Circus Wanty) che oggi non sono partiti. 12.23 Il gruppo si muove! Prime pedalate verso il KM 0. 12.22 Geraint Thomas riparte in Maglia Rosa, regalo che il gallese si è fatto per il compleanno. 37 candeline da spegnere per lui oggi, che potrebbe diventare il più anziano di sempre a vincere il. 12.19 Molto interessanti le parole di Joao Almeida alla partenza: “Oggi potremmo avere un atteggiamento conservativo, in vista della tappa di domani. Non mi aspetto che Roglic attacchi ma se dovesse farlo non mi farò sorprendere“. 12.17 Stanno per terminare le ...