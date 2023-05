LIVE Giro d’Italia 2023 | Oderzo-Val di Zoldo in DIRETTA | tira e molla tra fuggitivi e gruppo

(Di giovedì 25 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL13.36 Stanno provando a riportarsi davanti Barguil, Haig e Fortunato. 13.33 All’inseguimento c’è anche Pronskiy, ma dalsi stanno avvantaggiando altri uomini. 13.30 Ilrimane a una decina di secondi ed è già piuttosto ridotto: sono rimasti in una trentina di unità. 13.27 Pinot, Gee e Frigo rilanciano: adesso sono loro i tre protagonisti. Dietro Fortunato, Rubio e Zana tra gli altri. 13.24 Altri attacchi dal: tra gli altri ci sono Pinot, Leknessund, Fortunato e Rubio. 13.21 In testa al plotone c’è la Ineos Grenadiers a controllare la situazione, mentre diversi velocisti si sono già staccati e hanno formato un gruppetto. 13.18 Dal ...

Oggi, giovedì 25 maggio 2023, continuerà il Giro d’Italia 2023 con la tappa Oderzo – Val di Zoldo – 161 km totali -, in onda in diretta sulle reti Rai. La 106esima edizione durerà 21 giorni, dal 6 al ...Arrivano da oggi le grandi salite dolomitiche al Giro d'Italia. La 18^ tappa da Oderzo a Val di Zoldo è l'antipasto di quanto vedremo venerdì, con l'arrivo alle Tre Cime di Lavaredo. Sarà grande ...