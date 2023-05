LIVE Giro d’Italia 2023 | Oderzo-Val di Zoldo in DIRETTA | partita la tappa 18! Iniziano i tre giorni decisivi

(Di giovedì 25 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL12.43 Ci prova Marco Frigo, alla sua ruota Ben Healy. Due corridori da tenere assolutamente d’occhio. Molto attivi i Movistar, tanto che qui a chiudere è andato addirittura Fernando Gaviria. 12.42 Primi 25 km dellacompletamente pianeggianti. Poi il Passo della Crosetta che proporrà subito pendenze impegnative per i corridori. 12.40 In particolare è il canadese Derek Gee, grande protagonista della seconda settimana, che ricuce il distacco, ricompattando il gruppo. 12.39 Si forma subito un gruppetto di una quindicina di corridori. In gruppo c’è chi non ci sta a lasciarli andare e si mette ad inseguire. 12.37 Il primo a muoversi è Gianni Moscon. Insegue un uomo della Green Project. 12.35 CI ...

La tappa in diretta sul canale 210 Sky, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti È il giorno della 18tappa , la prima delle grandi salite dolomitiche di questod'Italia: partenza alle 12.30 ...Caratterizzato da un ritornello impossibile da non canticchiare, da undi basso trascinante e ... VIPER SUMMER FESTIVAL 15 LUGLIO FERRARA, SUMMER VIBEZ 19 LUGLIO GENOVA,IN GENOVA FESTIVAL 20 ...Una gara da 227 milioni di euro finita al centro delle indagini e del processo suldi corruzione orchestrato da Fabio Damiani , ex presidente della Centrale unica di committenza che gestisce gli ...

LIVE Giro d'Italia 2023, Sabbio Chiese-Monte Bondone in DIRETTA: venticinque uomini in fuga, Jumbo e Groupama ... OA Sport

Oggi, giovedì 25 maggio 2023, continuerà il Giro d’Italia 2023 con la tappa Oderzo – Val di Zoldo – 161 km totali -, in onda in diretta sulle reti Rai. La 106esima edizione durerà 21 giorni, dal 6 al ...Si scaleranno il Passo della Crosetta e la Forcella Cibiana prima dell'ascesa finale che potrebbe sconvolgere la classifica generale. Il via alle 12.30.