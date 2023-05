L’Isola dei Famosi | screzio tra due naufraghi | “Adesso stai esagerando”

(Di giovedì 25 maggio 2023)dei, scontro tra duenel corso del daytime: ecco cos’è accaduto suldei, l’avventura deiè iniziato lo scorso 17 aprile e prosegue nonostante gli alti e bassi. Inon sono più divisi in tribù ma stanno proseguendo la loro avventura come singoli giocatori in attesa della finale. Leggi anche –>dei, la severa punizione per i: ecco cosa è accaduto Lo… Nel corso del daytime andato in onda questo pomeriggio su Canale 5 dove è stato mostrato unotra due, Andrea Lo Cicero e Fabio dei Jalisse. Andrea racconta cos’è accaduto dichiara: “Siamo ...

... amandola perché non è un'e non lo sia". Nelle parole di ... il cardinale rispetto al maltempo che ha colpito'Emilia Romagna, ... Infine il presidentevescovi italiani, ha ribadito il suo ...... ecco chi sono gli ospiti GUARDA GLI SCATTI Fotogallery - Ginevra Lamborghini e Jasmine Carrisi nel cast di 'Beautiful' IN HONDURASfamosi 2023, il bikini di Cristina Scuccia In diretta ...... maledice coloro che la pensano diversamente e li(i ... senza provare sdegno però per analoghe vicendetanti altri ... come se fossero ipnotizzati non si sa bene da cosa: in Europa'...