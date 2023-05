L’Isola dei Famosi 2023 non convince | chiusura anticipata e cancellazione

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 25 maggio 2023)deisembra destinata a terminare prima del previsto. L’edizione di quest’anno sta vedendo numerosi ritiri per colpa di infortuni e malori. Un problema che ha colpito anche gli ascolti, in quanto i telespettatori non hanno fatto in tempo ad affezionarsi ai naufraghi in Honduras. Per tale ragione, i piani alti hanno deciso di non prolungare l’edizione come pattuito inizialmente ma di chiudere già per la seconda settimana di giugno. E non è finita qui, i troppi problemi incontrati potrebbero spingere i vertici a fermare il reality per almeno un anno. Isola deiper il reality I malumori intorno a questa edizione deldeisono incominciati praticamente subito, non appena ...