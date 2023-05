Lionel Messi lascerà il PSG? Le sirene di mercato per la prossima stagione

(Di giovedì 25 maggio 2023) Barcellona, Inter Miami e Al-Hilal. Sono questi i principali competitor del Paris Saint-Germain nella corsa a chi si godrà le prestazioni dinella. L’argentino è in scadenza con il club parigino, ma la sua avventura in Francia sembra al capolinea. I fischi dei tifosi, la sospensione ricevuta dal club e il clima di smobilitazione che si respira al Parco dei Principi induconoa guardare altrove. Ilavrebbe comunque formulato un’offerta di rinnovo, forse più per un discorso “politico” e di immagine: i francesi non sembrano nelle condizioni di potersi permettere anche l’addio di, a maggior ragione se dovesse vincere di nuovo il Pallone d’Oro. Lo scenario più suggestivo porta – o meglio: riporta – l‘argentino al Barcellona che ...

L'ex numero uno dei Blancos ha parlato dell'ipotetico trasferimento di... a Madrid. Le parole di Calderon , riprese da Infobae , sono in risposta ad una domanda relativa al futuro della ...I suoi 11 anni trascorsi con la prima squadra del club catalano sono stati segnati in particolare dal legame con, suo grande amico. Superato dal giovane promettente Alejandro Baldé come ...Emiliano 'Dibu' Martinez, invitaa seguirlo in Inghilterra: "Se Leo viene fischiato, lo porterei subito all'Aston Villa" In una intervista a ESPN, Emiliano 'Dibu' Martinez ha invitato, tra il serio - poco - e il faceto - ...

Messi, Mbappé e Verratti non si presentano all'allenamento del PSG: mistero prima del match scudetto Sport Fanpage

Dichiarazioni decisamente interessanti quelle rilasciate da Ramon Calderon, ex presidente del Real Madrid, nel corso del programma Super Deportivo Radio su Radio Villa Trinidad. L'ex numero uno dei Bl ...