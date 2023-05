L’Inter vola con lo… Sponsor | in pole compagnia araba | cifre! ? TS

(Di giovedì 25 maggio 2023)lavora in vista di un accordo da trovare con un nuovo. Con molta probabilità sarà unaarea. In lizza due nomi. Inla pistaSI? C’è Qatar Airways income prossimo maindi maglia del. Laareaha superato la Turkish Arlines. I nerazzurri vorrebbe assicurarsi una cifra tra i 20 e 25 milioni di euro. Al momento,si trova senza unodi maglia dopo le insolvenze con Digitalbits, la piattaforma americana di criptovalute. Laaerea mediorientale ha concluso accordi commerciali anche con Paris Saint Germain (scontato vista la proprietà comune) e Bayern Monaco. ...

... dietro, Juve e Milan e in lotta con la Roma di Mourinho e ... tra le prime 8, le big del campionato, il Napoli ha' impegno ... Si ripete, stavolta Colombo cambia angolo, Meretalla sua ...De Zerbi come Adrià: quila fantasia e magari i sogni. Pep, ...ed anche di spettacolo tal da arricchire le debolezze umane e'... appuntoche, invece, contro il City sarà la sfavorita d'...Il 19 agosto 2022, il Chelsea ha annunciato un accordo conper 15 milioni legando Casadei con un contratto di sei anni. I blues lo hanno poi girato in prestito al Reading in Championship (la ...