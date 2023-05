L’Inter vince la Coppa Italia | Fiorentina sconfitta 2 a 1

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 25 maggio 2023) E' dell'Inter la2023. Inter che conferma il successo ottenuto lo scorso anno conquistando la nonanella storia. Battuta in finale all'Olimpico la2-1 e chi pensava che la formazione nerazzurra fosse distratta dalla finale di Champions non ha fatto i conti con l'1-2 di Lautaro Martinez che ha affondato la viola. Partita equilibratissima con lache ha avuto le sue occasioni anche per pareggiare ma l'Inter le partite secche non le sbaglia e così il suo tecnico Simone Inzaghi al settimo successo consecutivo in una finale disu otto disputate. Nonaper l'Inter e ora la mente è libera per il 10 giugno con il Manchester City. Quarto successo in quattro coppe Nazionali per ...