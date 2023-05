L' Inter vince la Coppa Italia e la Juve si congratula | tifosi inferociti

Dopo la sconfitta di Empoli e la penalizzazione di dieci punti in classifica , il morale del popolo juventino è a terra. Ieri la rabbia dei tifosi è esplosa dopo un tweet pubblicato dal club ...Responsabile del cambio di scaletta è la finale di Coppa Italia trae Fiorentina. Quanto alle prossime Europee il leader di Iv ribadisce la linea: "ORenew Europe bloccando il progetto ...Sarà forse che nell'gioca Danilo D'Ambrosio, nato e cresciuto a Caivano in provincia di Napoli, fatto sta che ieri i giocatori dell'hanno festeggiato la Coppa Italia cantando canzoni ...

L’Inter vince la Coppa Italia: in finale ha battuto 2-1, in rimonta, la Fiorentina Sky Tg24

Il successo dell’Inter in Coppa Italia, con conseguente sconfitta della Fiorentina, fa felice la Juventus. Come riporta Tuttosport, grazie alla vittoria dei nerazzurri la squadra di Allegri sarebbe gi ...La squadra salernitana ha superato all'Olimpico in finale l’Oratorio Boltiere per 3-1 nel match disputato prima della finale di Coppa Italia ...