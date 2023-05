L’intelligence italiana è alla ricerca di «cyber spie» | quali sono le posizioni aperte e i requisiti richiesti

(Di giovedì 25 maggio 2023)di giovani 007 da reclutare. Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica ha pubblicato l’apertura di alcunelavorative rivolte ai più giovani. In particolare, l’agenzia di intelligencedi persone con formazione e competenze in tre settori specifici: algoritmica per la crittoanalisi, fotointerpretazione di immagini satellitari, tecniche di machine learning per il riconoscimento biometrico. Le competenze tecniche nonperò gli unici. Tra gli altri, specificati nell’avviso di, cianche affidabilità, sicurezza, forte senso di responsabilità, ...

è alla ricerca di giovani 007 da reclutare. Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica ha pubblicato'apertura di alcune posizioni lavorative rivolte ai più ...è, infatti, alla ricerca di giovani esperti in algoritmica per la crittoanalisi, fotointerpretazione di immagini satellitari e tecniche di machine learning per il ...In questo contesto,pubblica uno specifico avviso di ricerca rivolto a giovani professionalità con formazione e competenze nei seguenti settori: algoritmica per la ...