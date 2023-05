L’intelligence in 37 libri Con l’apprezzamento di Mattarella

Leggi su formiche

(Di giovedì 25 maggio 2023) Una nuova forma di geopolitica. Se ne parla nel libro scritto da Paolo Savona e Fabio Vanorio Geopolitica dell’Infosfera (Rubbettino editore) dove l’Infosfera per gli autori è rappresentata dalla sfera informatica della quarta rivoluzione industriale, composta da tecnologie digitali come l’Intelligenza Artificiale (IA), l’Internet delle cose (IoT-Internet of Things), i Big Data, il Cloud Computing, la robotica, le piattaforme digitali, i social media, la Blockchain (contabilità decentrate a blocchi autocertificantesi)/DLT (Distributed Ledger Technologies), le Cryptocurrency e le produzioni additive (stampa 3D). Gli autori, entrando nel merito dell’opera, distinguono tra investimenti socialmente responsabili e investimenti guidati da una logica religiosa. Il respiro del libro è comunque ampio, diversificato, sicuramente limitato nell’estensione degli argomenti, probabilmente per non ...