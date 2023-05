L’imprenditrice antimafia Valeria Grasso presenta “Contra” Rampelli | lei esempio di chi non si arrende

(Di giovedì 25 maggio 2023) “Il 23 maggio è stata la ricorrenza in memoria della strage di Capaci e oggi voglio dare un messaggio forte, alla mafia si può resistere, non ci possiamo piegare. Lo stato è obbligato adesso a fare sul serio, perché i nostri caduti che vediamo nelle varie inchieste sono morti perché lasciati soli. ‘’ si batterà perché nessuno venga lasciato solo. La lotta alla mafia è una cosa seria”. Lo ha detto oggi la testimone di giustizia siciliana,, nella sala stampa della Camera dei Deputati. Dove hato l’associazione “– Contro tutte le mafie”, da lei presieduta. Insieme a lei il vicepresidente della Camera Fabioe il senatore Marco Scurria. Chi èLaè ...

