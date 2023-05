Liga | l'ex Lazio Muriqi salva il Maiorca e inguaia il Valencia LIVE | Osasuna-Athletic Bilbao 0-0

... ci sono casi continui e meno mediatici ( Dumfries a Roma contro la, Kostic a La Spezia) sia ... il brasiliano, continuamente oggetto di ululati razzisti, ha sbottato e attaccato la RFEF e La...Commenta per primo Continua il 36esimo turno di, il terzultimo, in scena nell'infrasettimanale. Alle 19.30, dopo il caos del Mestalla contro ... con i maiorchini dell'exMuriqi ......francese classe 1998 in questa stagione con il Barcellona ha disputato in totale 27 partite in... Giuseppe Marotta sarebbe al lavoro con il direttore sportivo dellaIgli Tare per il rinnovo ...

Lazio, obiettivo in Liga, ma attenzione alla concorrenza di Torino e Bologna La Lazio Siamo Noi

Mercoledì contro il Rayo Vallecano, Karim Benzema ha segnato il suo 18esimo gol stagionale nella Liga con la maglia del Real Madrid. A svelare un retroscena sbalorditivo ...La Serie A ha gli occhi puntati su un calciatore che sta ben figurando in Liga. Si tratta di Sergi Darder, centrocampista offensivo dell'Espanyol classe 1993. Come riporta Tuttosport ...