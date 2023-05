Libri scolastici | prezzi alle stelle Salasso in vista per le famiglie?

(Di giovedì 25 maggio 2023) Tutto questo solo per scegliere idi testo? Ebbene sì. A spiegare a Skuola.net ciò che succede in questo periodo tra le mura scolastiche, quando è ora di parlare seriamente di testi e manuali, è ...

... stabiliti da una circolare ministeriale che risale a 10 anni fa e che ha fissato questo limite massimo di spesa per i, sulla base dell'anno e dell'indirizzo di studi di ogni classe. ......5 milioni di euro, grazie all'integrazione tra risorse regionali e contributo statale per i...potranno rivolgersi telefonicamente o tramite posta elettronica anche all'Ufficio Servizi...Sempre più spesso, infatti, gli istitutipropongono attività che vanno al di là di ciò che avviene quotidianamente nelle aule, tra i banchi e suidi scuola per offrire ai ragazzi un'...

I libri scolastici costano troppo: consigli di classe in subbuglio per non sforare i tetti di spesa. Salasso in vista per le famiglie Skuola.net

Lunghe discussioni nei consigli di classe per l'adozione dei libri di testo per l'anno scolastico successivo. Il problema è non sforare i tetti di spesa. Lo racconta Cristina Costarelli, presidente AN ...