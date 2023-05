“L’ha fatto prima di morire” Tina Turner | spunta pure la cifra choc | roba mai vista prima

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 maggio 2023) Addio. Si è spenta mercoledì 24 maggio 2023, all’età di 83 anni, la “Regina del Rock’n Roll”. Era malata da tempo: oltre al cancro aveva avuto un infarto e soffriva di insufficienza renale e la triste notizia è stata comunicata al mondo dal suo portavoce. “, la regina del rock’n roll, si è spenta oggi serenamente dopo aver combattuto contro una lunga malattia”, si legge sul suo profilo Instagram ufficiale. “È mancata nella sua casa di Küsnacht, in Svizzera, vicino Zurigo. Con lei, il mondo ha perso una leggenda della musica nonché un modello”. L’ultima volta che è statain pubblico risale a novembre 2019, in occasione dellaa Broadway del musical della sua vita, dove ha avuto bisogno di aiuto per stare in piedi. Nella maggior parte delle foto dell’evento ...