L' ex tronista di UeD svela il suo nuovo lavoro | Ho fatto la svolta a luci rosse

(Di giovedì 25 maggio 2023) Scopriamo la sorprendente carriera di Lucas Peracchi, exdi Uomini e Donne che ha deciso di cambiare vita diventando attore porno. Ma chi è veramente Lucas, il ragazzo dalle mille professioni e dalla testa calda? Un passato turbolento nel celebre programma di Maria De Filippi e diverse storie d'amore tra cui quella con Mercedesz Henger. Scoprite tutto sul suoprogetto e sulle sue future attività di personal trainer. Di cosa parliamo in questo articolo... L'exLucas Peracchi diventa attore porno Non ha lasciato un buon segno in Uomini e Donne Era stato fidanzato con Mercedesz Henger Ha svolto diverse professioni, tra cui modello e idraulico Continuerà a lavorare come personal trainer specializzandosi in programmi di allenamento Un exdi Uomini e Donne, Lucas Peracchi, sembra aver ...

", dice lache con Carlo Alberto ha in comune anche un altro aspetto negativo della sua vita: da ragazzi venivano derisi a causa del loro aspetto fisico. " Oltre che per via del mio aspetto, ...Si è sentita offesa come donna dall'ex. In particolare, quando le ha dato 'della donna da ... La coppia svela sul Magazine diche non si sono staccati un attimo dal momento della scelta. ...Infatti, l'exha deciso di intraprendere un percorso con uno psicoterapeuta e oggi può ... Nelle scorse settimane, i due ex tronisti dihanno fatto una sorpresa ai loro fan mostrandosi ...

Nicole Santinelli, le confessioni choc della tronista di Uomini e Donne: «Sono stata azzannata al collo da un ilmessaggero.it

Nonostante siano trascorsi alcuni anni dalla loro avventura a Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione continuano ad essere molto amati e ...Su Canale 5 grandi emozioni con la tronista Nicole Santinelli e il suo corteggiatore Carlo Alberto Mancini, il quale dedica alla sua dolce metà parole d'amore ...