Lewis Hamilton sulla trattativa con la Ferrari | «Nessuno mi ha cercato» Leclerc | «Non faccio io il mercato»

(Di giovedì 25 maggio 2023) Nel futuro dinon ci sarebbe un clamoroso arrivo in casa, almeno secondo il pilota britannico che prova ad allontanare le voci che lo vorrebbero a Maranello dalla prossima stagione con un maxi ingaggio. «Sono solo speculazioni», taglia cortonella conferenza stampa che apre il weekend del gran premio di Monaco. «Il mio staff sta lavorando per arrivare a chiudere lasul rinnovo e ci siamo. E no, lanon mi ha». A proposito dell’annullamento del Gp di Imola la scorsa settimana con l’Emilia Romagna travolta dall’alluvione,non ha dubbi: «È stato giusto non correre a Imola pensando a quello che è successo nella regione». Il commento diL’idea di avere ...

E nella sua visione, ti ha detto che vuole portarealla Ferrari Leclerc ride: "Non ho intenzione di scendere su questo terreno dove si sta cercando di fare notizia. Non ho alcun ...Cosìin conferenza stampa alla vigilia del fine settimana del Gp di Montecarlo.alla Ferrari, l'indiscrezione della stampa inglese A lanciare la notizia di un possibile ...Il sette volte campione del mondo di Formula Unoalla Ferrari per chiudere alla grande una carriera strepitosa La suggestione di mercato ha acceso i riflettori sulla casa del Cavallino con il team principal Fred Vasseur che ha ...

Ferrari all'attacco: 5 domande per capire l'affare Hamilton La Gazzetta dello Sport

nel giovedì monegasco Hamilton e Leclerc hanno parlato ai media riguardo il futuro. Pronti a smentire un approdo di Hamilton in Ferrari.Hamilton nega l'approdo in Ferrari al posto di Leclerc, spiegando delle negoziazioni in corso con Mercedes e Toto Wolff ...