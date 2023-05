L' Europa sostiene l' Italia dopo il disastro in Romagna Meloni | serve occhio di riguardo

Leggi su iltempo

(Di giovedì 25 maggio 2023) "Sono qui per portarvi un messaggio molto chiaro: 'Tin bota', l'è con voi". Parole chiare. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha espresso così la solidarietà dell'Ue all'Emilia-. "Sono rimasta molto colpita dalla solidarietà che ho avuto modo di vedere: è l'esempio massimo della solidarietà dell'Ue. E sono stata anche toccata dagli 'angeli del fango' che stanno dando il loro contributo", ha sottolineato von der Leyen. Nel pomeriggio ha sorvolato in elicottero le zone colpite dall'alluvione con il premier Giorgia, prima di ripartire per raggiungere Cesena, una delle città dellapiù martoriate, con il governatore Stefano Bonaccini, il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto e il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio. Dal canto suo, il presidente del ...