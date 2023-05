“L’Europa è con voi | tenete botta” Von der Leyen alla Meloni | “Pronti 6 mld dal Next Generation Eu”

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini “mi ha spiegato che questa è una regione di grande successo dal punto di vista economico. L’Emilia-Romagna ha una storia antica e ricca, è doloroso vedere quanto profonda è stata la devastazione. Sono qui per mandare un messaggio chiaro: tieniè con voi“. La presidente della Commissione Europea Ursula von derdopo avere sorvolato in elicottero insiemepresidente del Consiglio Giorgiae al presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, le aree colpite dal disastro, rivolge un incoraggiamento sentito e commosso. Ursula von deral premier: “Dilania vedere le cicatrici dell’Emilia Romagna” “Sorvolare le aree colpite” dalle alluvioni in Emilia-Romagna ...

...a stretto contattoil Gruppo Lufthansa per poter sfruttare le sinergie. Ita Airways diventerà la quinta compagnia aerea del Gruppo Lufthansa. "Meglio di tutti in". Il Pil accelera e'...... vicepresidente di Animal Equality. Pochi giorni fa'...questo scopo aveva chiesto un parere scientifico all 'Autorità ...Mentre per il deputato di +, Benedetto Della Vedova , 'che ...resta per qualche tempo azionista di maggioranza potrà seguire'... tradendo i proclami sovranisti e statalistii quali ancora in ...