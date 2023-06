L' eterno processo alla Juventus Il punto di Claudio Cerasa a 24 Mattino su Radio 24

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 25 maggio 2023) Dopo la condanna che ha toltosquadra 10 punti nella classifica di Serie A per il caso plusvalenze, in casaora il focus è sulla la data dell'udienza del secondo filone per la manovra stipendi. Ilsportivo dopo oltre 13 mesi dprima udienza non ha ancora una sentenza definitiva. Cosa non funziona della giustizia sportiva? Ne parlano, ospiti di Simone Spetia a 24su24, Marco Di Lello, avvocato, già presidente del Comitato Mafia e Sport e procuratore aggiunto della Fgic e, direttore del Foglio.