L'estrema sinistra di Soumahoro & C. sta con i terroristi scappati in Francia

(Di giovedì 25 maggio 2023) "Espatriati". Li chiama proprio così, il senatore Marco Grimaldi. Non latitanti, non fuggiaschi, non assassini

L'estrema sinistra di Soumahoro & C. sta con i terroristi scappati in ... ilGiornale.it

"Espatriati". Li chiama proprio così, il senatore Marco Grimaldi. Non latitanti, non fuggiaschi, non assassini ...Perché di questo si tratta. Ci sfugge infatti il senso dell'astensione dei sette parlamentari di estrema sinistra, se non quello di un atto di sostegno e di simpatia nei confronti dei terroristi rossi ...