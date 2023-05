L’esito delle presidenziali allontana la ripresa dei colloqui di pace tra le due comunità cipriote

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 25 maggio 2023) Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul numero 56 di We – World Energy, il magazine di Eni Il 2022 è stato un anno particolarmente complesso e impegnativo le cui sfide sembra si protrarranno anche nel 2023. Le minacce che manifestamente incombono su questo 2023 guarito dal Covid sono l’invasione russa dell’Ucraina, la conseguente crisi energetica, la crisi alimentare e l’imminenza di una recessione mondiale. A livello mondiale sono inoltre in atto spostamenti tettonici nel potere geopolitico, quali il declino relativo degli Stati Uniti e l’ascesa relativa della Cina, oltre alla meno relativa ascesa della Russia, con ripercussioni su tutte le regioni del mondo, tra cui, in particolare, il Mediterraneo orientale. Un panorama alquanto deprimente e desolante, nel complesso. Dato questo scenario, mi concentrerò sulla questione di Cipro. Per quanto il quadro, in superficie, ...