Violante, infatti, indagò sullaterroristica neofascista Ordine nero e sui campi paramilitari ... sulla Guardia di finanza lite tra Giorgetti e FdI Giovanni Tizian La fondazioneDal 2019,..."Era come avereda Vinci in casa", era un papà speciale ma anche un collega. Era un ... E poi Riccardo Muti sulla scelta del divulgatore di usare l'aria sulla quarta corda di Bach come...Le varianti dell'Atr 72 Mpa in servizio con le forze militari e di polizia sono dotate del sistema modulare di missioneAtos (Airborne tactical observation and surveillance) che sarà il ...

Leonardo sigla un contratto con la Malesia per due ATR 72 MPA Leonardo

Dopo tre anni senza retribuzione, ora l’ex presidente della Camera riceve un compenso da 300mila euro l’anno da parte della fondazione Leonardo, di cui è presidente. La sua fondazione ha un budget ann ...Il ministro della Difesa della Malesia ha sottoscritto oggi un contratto con Leonardo per la fornitura di due piattaforme Atr 72 Mpa ...