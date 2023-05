Lenovo cambia pelle | Meno dispositivi e più servizi

Leggi su panorama

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il mondo hi-tech sta vivendo un periodo di trasformazione legato alle vendite in contrazione, aspetto prevedibile e inevitabile dopo i picchi registrati durante la pandemia, e dai primi vagiti di una serie di nuove tecnologie destinate a ridisegnare alcuni paradigmi del comparto per gli utenti, per le aziende e per i produttori protagonisti del mercato. Per approfondire il momento e capire le prospettive future del settore, all'indomani dell'annuncio dei risultati dell'ultimo esercizio di, Panorama ha intervistato Emanuele Baldi, amministratore delegato diItalia. Iniziamo dalla stretta attualità, cioè i risultati finanziari dell'anno fiscale 2022/2023 appena concluso: numeri in discesa, come prevedibile in un contesto economico globale complicato da fattori esterni - dal conflitto ucraino all'inflazione - che con un fatturato di 62 ...