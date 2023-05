L’Electric Tour 2023 di Volvo inizia con un appuntamento per i più piccoli

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 25 maggio 2023) I bambini hanno potuto vedere da vicino ilFH Electric e imparare imparare importanti nozioni di sicurezza stradale L’head quarter diTrucks Italia ha ospitato la prima tappa del, un viaggio lungo la penisola delFH Electric, la versione 100% elettrica del veicolo iconico diTrucks. La prima delle sedici tappe in programma ha visto come protagonisti anche i bambini che, proprio come gli adulti, hanno potuto vedere da vicino ilFH Electric, ma anche imparare importanti nozioni di sicurezza stradale. La mattinata è stata, infatti, dedicata al programma “Stop, Look and Wave”. “Si tratta di un programma di educazione alla sicurezza stradale lanciato nel 2015 e rivolto principalmente ai bambini delle scuole ...