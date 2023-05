Lego rende omaggio a Pac-Man con un set da 2 650 pezzi

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 25 maggio 2023) L’anno scorso, Lego ha lanciato un set per ricreare la mitica console Atari 2600 rilasciata negli anni ’70, e oraal gioco arcade iconico degli anni ’80. Il set Logo Icons Pac-Man da 2.650ricrea il classico cabinato arcade di Pac-Man, completo di fessura per le monete illuminata, joystick e manovella meccanica che ti consente di muovere meccanicamente i personaggi nel labirinto (anche se non effettivamente giocare). Esistono versioni in mattoncini di Pac-Man, insieme ai fantasmi Blinky e Clyde, che possono ruotare su una base o essere visualizzati sopra il cabinet. “Una volta completato, puoi illuminare la fessura per le monete, inoltre c’è una piccola vignetta di una mini-figure femminile che gioca a Pac-Man su una sala giochi, nascosta all’interno dell’armadietto”, osserva Lego in un comunicato stampa. Lego ha ...