(Di giovedì 25 maggio 2023) L’Ufficio delle Nazioni Unite per la Droga e Crimine (Unodc) stima che tra il 2 e il 5% del prodotto interno lordo (Pil) mondiale, che si aggira attorno ai 96.000 miliardi di dollari, viene riciclato ogni anno. Parimenti si stima che circa l’1,5% del Pil dell’Unione europea, che nel 2021 ammontava a 14.500 miliardi di euro, è oggetto di riciclaggio e che solo l’1% dei proventi criminali viene alla fine confiscato. In Italia la Dia ricorda di avere sequestrato e confiscato beni per un valore di circa 35 miliardi di euro in 21 anni di attività. Questo e altri argomenti sono presenti nelle motivazioni dei tre progetti di legge contro il riciclaggio di denaro (Aml) e il finanziamento del terrorismo (Cft) approvati dagli eurodeputati delle commissioni Affari economici e monetari e Libertà civili, giustizia e affari interni. Dopo aver saltato il voto in Parlamento si avviano direttamente al ...

Ed è proprio questo che dovrebbe fare la Commissione parlamentare, ricercare la verità costi quel che costi.Anche Ucciso il boss foggiano Salvatore Prencipe: una fucilata al volto ......Giorgia Meloni scelta per ricoprire la carica di presidente della Commissione nazionale. ... Abbonati per leggere ancheanche La cacca dei cani assedia Roma, sporche la metà delle strade ...... quelle del Pnrr, che sono anche il frutto di 'tasse pagate da cittadini di altri Stati europei ', ricorda il capo della Direzione nazionalee antiterrorismo.Anche Abuso d'ufficio, c'...

Leggi antimafia d’avanguardia ma antiriciclaggio in ritardo: all’Italia serve il registro dei titolari Il Fatto Quotidiano

Questo e altri argomenti sono presenti nelle motivazioni dei tre progetti di legge contro il riciclaggio di denaro ... Siamo all’avanguardia nella normativa antimafia, ma siamo perennemente in ritardo ...L'accusa è pesante e scoppia una grana al porto di Taranto: i rifiuti per i dragaggi del Molo San Cataldo di Taranto sarebbero stati tombati in una cava anziché seguire ...