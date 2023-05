Legambiente | Paestum diventa la capitale green d’Italia

(Di giovedì 25 maggio 2023) Dal 25 al 28 maggio oltre 300 giovani aper chiedere Giustizia Climatica. Filo conduttore della quinta edizione, quello dell’attivismo invece che mobilitazione ambientale, sociale e per la pace. “La crisi climatica e i suoi devastanti effetti vanno affrontati nel più breve tempo possibile puntando su una vera transizione ecologica, anche attraverso il protagonismo e l’energia dei giovani”. Dal 25 al 28 maggio 2023 torna lo Youth Climate Meeting, l’annuale assemblea dei giovani attivisti e attiviste di, giunta alla sua quinta edizione e che per la seconda volta si svolge nella meravigliosa Oasi Dunale di(SA), dove i volontari dihanno trasformato quella che era una discarica in un’area protetta, un luogo simbolo del lavoro che i volontari di ...

A partire da domani, giovedì 25 maggio , fino a domenica 28 maggio si terrà, a Paestum (Sa ) , 'Youth Climate Meeting' , una manifestazione ambientalista organizzata da Legambiente, 'Youth Climate Meeting' L'evento quest'anno si terrà in collaborazione con LIFe Climaction, progetto nato per far conoscere, a tutti, gli effetti dei cambiamenti climatici

