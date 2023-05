Legalità e sicurezza | il punto col questore di Agrigento Emanuele Ricifari

Leggi su strumentipolitici

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il 23 maggio 1992, cinque quintali di esplosivo non squarciarono soltanto il cielo di Palermo, ma anche le coscienze degli italiani. Nel 31mo anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, la parola, seppur per poco, è finalmente tornata in auge nel nostro Paese. In questa triste data della storia, abbiamo ricordato tutti i servitori dello Stato uccisi dalla mano violenta della mafia. Essa ha riacceso in noi sentimenti di indignazione e voglia di riscatto. Ma la, si dice vada costruita giorno per giorno. Lo sanno bene gli uomini e le donne della Polizia di Stato e delle nostre valorose forze dell’ordine, che ogni giorno affrontano la criminalità organizzata, anche sacrificando ...