Lega Pro 2023 24 | il Girone C prende vita tra incognite e sorprese

(Di giovedì 25 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMancano quattordici partite per determinare l’ultima promozione in Serie B. Nei giorni scorsi si è tenuto il sorteggio per i playoff fase finale diPro, che comincerà sabato 27 maggio con la gara di andata dei quarti di finale: Pescara-Virtus Entella, Lecco-Pordenone, Foggia-Crotone e Vicenza-Cesena. La gara di ritorno è in programma domenica 18 giugno. E non solo per quanto concerne il campionato di terza divisione, l’occhio è puntato anche sul play out di Serie B che vedrà in campo Brescia e Cosenza. Diverse leper quanto concerne la composizione delC diPro/2024. Potrebbe arrivare il Pineto (neo-promossa dalla Serie D). Dubbi anche per la collocazione geografica del Perugia (retrocessa dalla Serie B). Resta il dubbio sulla ...

Laha annunciato che sabato sera (ore 20.30). Vicenza - Cesena andrà in diretta su RaiPlay. In corso la prevendita per i tifosi bianconeri, che hanno a disposizione 600 biglietti.E' in sella dal dicembre 2018, dopo due anni e mezzo ha sollevato il trofeo del campionato dei record vinto in serie C e anche la Supercoppa diconquistata dopo un derby col Perugia al ...Fondamentale vincere però questo scontro per non finire in. Indice Partite in Diretta Live del giorno Pronostici per oggi e calcio in tv Programma delle partite del 25 maggio Risultati in ...

Playoff Serie C, sorteggio secondo turno: gli accoppiamenti Sky Sport

