L’economia tedesca è in “recessione tecnica”

(Di giovedì 25 maggio 2023) Significa che il PIL della Germania si è ridotto per il secondo trimestre consecutivo: è un brutto segnale, ma che dice poco sulla gravità effettiva del rallentamento economico

'azienda Usa produttrice di chip ha alzato le stime sui ricavi ...c'è però soprattutto il brusco rallentamento dell',..."Dopo che il pil era già scivolato in territorio negativo alla fine del 2022 ,ha così registrato due trimestri negativi di fila", afferma Ruth Brand, presidente di Destatis. Se la ...è scivolata in recessione durante'inverno, con il prodotto interno lordo in calo dello 0,3% nei primi tre mesi dell'anno rispetto al trimestre precedente. Lo comunica'Ufficio ...