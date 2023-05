Lecce | Umtiti | «Al Barcellona quattro anni di galera | volevo sentirmi apprezzato»

(Di giovedì 25 maggio 2023) Samuel, difensore del, ha parlato della sua esperienza in giallorosso: le dichiarazioni del centrale francese Samuel, nella sua intervista a Canal+, ha parlato del suo arrivo al. LE PAROLE – «Tutto ciò di cui avevo bisogno era, utile e rispettato. In Catalogna ho trascorsodi: non solo sul piano sportivo, ma nella vita di tutti i giorni. Inizialmente, dopo il mio trasferimento in Spagna, mi sono sentitoe ho giocato a buoni livelli. Poi ho iniziato a percepire diffidenza, sono stato male e ho capito che nessuno credeva più in me».

I biancocelesti sono ritornati ...Lione La scorsa estate, Pantaleo Corvino ha deciso di portare con la formula del prestito: 'Per me è stata una sfida. So bene che salvarsi, da queste parti, vale quanto uno scudetto -...

LECCE – Samuel Umtiti si toglie qualche sassolino parlando del difficile periodo passato in Spagna, a Barcellona, dove era ormai un separato in casa, e la rinascita vissuto in Italia con il passaggio ...L’intervista rilasciata a Canal+ in settimana è di fatto la prima uscita pubblica del difensore francese dopo le ottime performance in Serie A con la maglia del Lecce, che Umtiti vorrebbe condurre ...