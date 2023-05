(Di giovedì 25 maggio 2023) Rafael, attaccante del Milan, ha parlato sul proprio canale YouTube delle persone più importanti per lui, i suoi genitori

si parla di riposo per tutelare la salute dei calciatori il rischio è sempre quello di ... Leggi anche Le probabili formazioni: Milan con Giroud -, la Juve scalda Milik. Inter, c'è Correa ...È già successo lo scorso gennaio,il Chelsea avrebbe voluto strappare Rafadallo spogliatoio di Pioli. In quel caso il Milan ha tenuto vivo il dialogo con l'entourage del portoghese e ha ...Non solo i rinnovi, ultimo quello di Rafaella cui ufficialità è attesa nelle prossime ore, ... Il classe '92 arriverà a fine stagione,scadrà il suo contratto con l'Atalanta, ma ha già ...

Leao: “Quando raggiungi certi livelli devi ripagare chi ti ha aiutato” Pianeta Milan

La parentesi rossonera di Rafael Leao continua ad arricchirsi di soddisfazioni e statistiche. Già MVP della scorsa annata scudettata, il portoghese è ...Rafael Leao ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube ufficiale, rispondendo alle domande dei tifosi. Fra le più particolari anche quella legata al motivo per cui sorride sempre ...