Leao-Milan | slitta la firma? Ecco cosa filtra sulla data del rinnovo sino al 2028

(Di giovedì 25 maggio 2023), ci siamo. O forse no. Ma meglio fare chiarezza. Non c’è alcun dubbio sul risultato della trattativa tra la dirigenza...

Champions o meno, ilha già iniziato a muoversi in vista del mercato estivo. Non solo i rinnovi, ultimo quello di Rafaella cui ufficialità è attesa nelle prossime ore, Maldini e Massara ...Allegri(4 - 2 - 3 - 1) : Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz,; Giroud. All. Pioli... passando alla difesa a tre , poi ha cercato altre vie in mezzo al campo, spostandoal centro, ... specialmente nelle partite teoricamente più facili in cui troppe volte, invece, ilha ...

Due giornate al termine del campionato e un obiettivo da non fallire per la squadra di Stefano Pioli: la qualificazione alla Champions League, avvicinata dalla penalizzazione subita dalla Juventus per ...Stando a quanto afferma TMW, sarebbe slittato l'annuncio del rinnovo con il Milan di Rafael Leao. L'ufficialità sarebbe dovuta arrivare venerdì 26 maggio. In ogni caso Leao ...