Le violenze di Ike | l' amore per Erwin | la tragica morte dei figli | la burrascosa vita di Tina Turner

Tuttavia, il suo matrimonio conè stato caratterizzato da abusi e, e Tina ha trovato la forza di lasciarlo nel 1976, rinascendo anche come artista solista. 2. La decisione Dopo anni di ......musicale delle indicibili (e non dette)che si era messa alle spalle, ma anche della determinazione di prendere in mano la propria vita. Nel '75 è ancora intrappolata nel matrimonio con...'Il giorno in cui mio maritoe io ci siamo finalmente incontrati davanti a un giudice...a 39 anni, stavo per vincere la mia libertà', si legge nell'autobiografia. Dopo il divorzio da(con il ...

Botte da incinta, violenze e caffè bollente addosso: quando Tina ... Open

Artista e rappresentante del rock and roll, Tina Turner era una vera e propria star internazionale: tutto quello che non sai su di lei.Addio a Tina Turner. L'icona della musica, dalla voce energica e inconfondibile e dalla presenza scenica straordinaria, è morta all'età di 83 anni. " La regina del rock 'n roll è morta serenamente dop ...