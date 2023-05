Le sirene indipendenti di Louis Vuitton protagoniste della Cruise 2024

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 25 maggio 2023) Life&People.it Sfruttare ogni singolo centimetro dello spazio a propria disposizione per far risaltare il proprio storytelling; è quello che ha fatto Nicholas Ghesquiere, direttore creativo di, per la sfilatapresentata all’Isola Bella, perla incastonata nell’arcipelago Borromeo del Lago Maggiore. Il designer ha preparato uno show di grandissimo impatto visivo ed emozionale, presentando una donna forte e indipendente, ispirata a una creatura antropomorfa fiabesca: la sirena. Uno show condizionato dalla pioggia A causa di una fortissima pioggia che si è abbattuta per tutto il pomeriggio sul lago, il défilé va in scena all’interno del Palazzo del Principe Borromeo, fattore che non ha concesso agli spettatori di godere a pieno dell’idea partorita dallo stilista, il quale aveva pianificato di ...