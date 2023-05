Le pagelle di Manchester United Chelsea 4-1 | partita a senso unico

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ledi, recupero della 32esima giornata della Premier League 2022/23, sono precedute dalla fotografia della stagione così differente tra i due club. A sfidarsi sono state le squadre allenate da ildi Erik ten Hag e ilUnamai banale quella che andata in scena questa sera all’Old Trafford tra i Red Devils di Erik ten Hag e i Blues di Frank Lampard anche quando, come in questo caso, non sembra esserci molto in palio. Il campionato, dopo questa sera, vedrà l’epilogo domenica 28 maggio. Con due partite ancora da giocare ilgli sarebbe bastato un punto per garantirsi un posto nella prossima Champions League. Tre punti di vantaggio sul ...

'Abbiamo grande rispetto e timore per ilCity, un colosso in termini di fatturato e potenzialità tecnica, ma noi siamo preparati ...©LaPresse Continua gallery %s Foto rimanentiLe ...LediCity - Cheslea 1 - 0, con i voti della partita che è valsa la festa per la terza Premier League consecutiva vinta dalla squadra di Pep Guardiola. Massiccio turnover per gli ...Il trionfo delCity in Premier è il primo dei tre potenziali trofei che la squadra di Guardiola può vincere in questa stagione, essendo in finale di FA Cup e Champions. Diamo i voti alla stagione dei ...

Champions League - Le pagelle di Manchester City-Real Madrid 4-0: il manifesto del genio Guardiola Eurosport IT

Strano, molto strano. Pagelle Fiorentina-Inter: la firma di Lautaro (8), Dumfries nello spazio. Gonzalez (7,5) , le fa capire che lui non ci sta, è venuto a Roma per vincere. Mandando un segnale a ...Fiorentina-Inter si è conclusa con la vittoria dei nerazzurri per 1-2. Decisivo Lautaro Martinez. La Coppa Italia resta dunque a Milano. Doppietta da urlo a ribaltare una grande Fiorentina e consegnar ...