Con il servizio d'emergenza di Copernicus si possono osservare le esondazioni e fare una prima stima dei danni agli ...Ledettagliate, ottenute tramite l'analisi di immagini, non sono semplici rappresentazioni geografiche ma strumenti cruciali che permettono di pianificare e organizzare interventi ...Siti come Google Earth consentono di visualizzarecon immaginiarchiviate in grandi database nel corso degli anni: esistono siti come MIRAVI della Agenzia Spaziale Europea (ESA) che consentono di accedere alle immagini più recenti ...

Le mappe satellitari delle alluvioni in Emilia-Romagna Il Post

Google ha messo a disposizione delle autorità italiane un nuovo sistema in grado di prevedere le inondazioni. Si tratta di Flood Hub, un software che utilizza le mappe, le immagini satellitari e le pr ...SkyFi, una startup nata due anni addietro, vuole proporre un servizio di questo tipo, con App dedicate e API per sviluppatori che permettono di ordinare immagini ottenute in tempo reale dai satelliti, ...