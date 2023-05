Lazio | l’unico club davvero vicino a prendere Milinkovic

... Roma Capitale, Regione, Cinecittà (in rappresentanza del ...'accesso alle sale della Casa del Cinema sarà gratuito previo ... Il bigliettoper entrambe le proiezioni è di 15 euro (intero) e ......ed Enti Sportivi del territorio tutti coesi per unobietti -... Nato a Torino nel 2022 con'obiettivo di favorire la cultura ... in Puglia, Emilia Romagna,e Lombardia con'obiettivo di ...... Roma Capitale, Regione, Cinecittà (in rappresentanza del ...'accesso alle sale della Casa del Cinema sarà gratuito previo ... Il bigliettoper entrambe le proiezioni è di 15 euro (intero) ...

Regione Lazio. Da gennaio 2024 l'unico punto di accesso visite ... Radio Roma Capitale