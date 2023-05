L' avvocata d' ufficio | Assolvete Messina Denaro | non ha commesso le stragi  

Leggi su agi

(Di giovedì 25 maggio 2023) AGI - "Chiedo l'assoluzione dell'imputato per non averi fatti". Si è conclusa con questa richiesta l'arringa dell'Adriana Vella, difensore d'del boss Matteonell'ambito del processo che si celebra a Caltanissetta, davanti alla Corte d'assise d'appello, accusato di essere uno dei mandanti delledel '92. La Corte ha rinviato per eventuali repliche e sentenza al 19 luglio, nell'aula Costa del Tribunale, nel giorno quindi della strage di via D'Amelio in cui furono uccisi Paolo Borsellino e la sua scorta. In primo grado il boss è stato condannato all'ergastolo, la cui conferma è stata chiesta, conclusione della sua requisitoria, dal procuratore generale Antonino Patti. L'Vella: mancano indizi precisi La legale, ...