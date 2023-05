Lavoro | le 5 doti più preziose per un mondo del lavoro in costante cambiamento

Leggi su iltempo

(Di giovedì 25 maggio 2023) (Adnkronos) - Milano, 25 maggio 2023 – Perdere ilè una preoccupazione? Sì, ma solo per un italiano su tre. D'altra parte, il 37% è convinto di poter trovare in fretta una nuova occupazione. Anche in fase di ricerca, è raro che ci si accontenti del primo colloquio andato a buon fine: il 58% dei nostri connazionali non è disposto ad accettare una posizione lavorativa che incide negativamente sull'equilibrio trae vita privata. Non si tratta solo di parole astratte, perché un italiano su quattro sostiene di avere già fatto? quiet quitting, cioè di avere iniziato a svolgere soltanto le mansioni strettamente previste dal proprio contratto, rifiutando straordinari e responsabilità extra. Questi dati, ricavati dal Randstad Workmonitor 2023, dimostrano in modo inequivocabile come qualcosa, nel ...