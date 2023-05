Lavoratori Alitalia chiedono aiuto a Mentana

Un appello a Enrico Mentana per dare voce alla prossima manifestazione dei. E' successo alla manifestazione dei lavotoridavanti al ministero dell'Economia , quando un sindacalista di Cub, megafono alla mano, nell'annunciare la prossima protesta contro ...Le proteste Intanto, in queste ore, idi, con le bandiere dei sindacati di base, hanno manifestato davanti al Mef . Ci sono stati dei disagi, soprattutto negli aeroporti del ...Il nodo delle assunzioni e degli ex dipendentiQuanto al personale con l'arrivo di ... trasparenti e imparziali, tenendo conto die lavoratrici fragili'.

Dipendenti Alitalia, la protesta al MEF in attesa della firma dell ... Informazione Fiscale

Dopo l'accordo che consegna ai tedeschi il 41% del vettore italiano, si muovono i lavoratori. La Filt Cgil: "Stato mantenga quota di maggioranza a ...Il matrimonio tra Ita Airways e Lufthansa è ufficialmente partito. Il ministero dell'Economia, guidato da Giancarlo Giorgetti, ha ceduto al colosso tedesco il 40% del capitale ...