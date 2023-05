L’ascensore sociale è bloccato a oltre mezzo secolo fa

Leggi su fmag

(Di giovedì 25 maggio 2023) Si racconta che il compianto Paolo Pietrangeli, nel buttar giù la canzone “Contessa” che fece da colonna sonora al ’68 italiano, si ispirò a una conversazione reale che lo stesso intercettò in un bar della Roma bene. E del resto, la “cara contessa”, di cosa poteva stupirsi più, dopo aver appreso che “anche l’operaio vuole il figlio dottore“? Ecco, oggi scopriamo che quell’operaio che vuole il figlio dottore deve arrendersi a distanza di anni a vederlo ancora operaio a sua volta. I dati INAPP La rilevazione è contenuta nel Rapporto Plus 2022 targato INAPP, Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche, ed è stata menzionata durante un evento a Benevento nelle scorse ore. Cosa dice questo report? In sintesi, INAPP rileva che il figlio di un padre laureato hail triplo delle possibilità di laurearsi rispetto al figlio di chi ha conseguito la ...