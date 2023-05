(Di giovedì 25 maggio 2023) (Adnkronos) – “Un cittadino su tre a livello globale svilupperà l’zoster, quindi per evitare la patologia, e le sue complicanze, tra cui il rischio cardiovascolare, l’arma più importante che abbiamo a disposizione è la prevenzione vaccinale”. Così Francesco, direttore Ricerca Health Search, Istituto di RicercaFirenze, a margine della conferenza stampa dal titolo “Zoster e rischio cardiovascolare”, promossa oggi Roma con il contributo non condizionante di Gsk. “Abbiamo approfondito le conoscenze che già avevamo sulla relazione trazoster e rischio cardiovascolare, in particolare ictus ischemico ed emorragico – spiega– Alcuni studi americani hanno infatti dimostrato che, sia a breve termine che nel lungo periodo, dopo la riattivazione del virus ...

"Con la" sottolinea- abbiamo condotto anche uno studio in Italia su questa associazione e visto che chi ha la riattivazione del virus della varicella corre un rischio maggiore del 30 per ......specifiche finestre temporali in cui la relazione zoster - stroke esplica la massima forza di associazione - sottolinea Francesco, direttore Ricerca Health Search, Istituto di ricerca..."Con la" sottolinea- abbiamo condotto anche uno studio in Italia su questa associazione e visto che chi ha la riattivazione del virus della varicella corre un rischio maggiore del 30 per ...

Lapi (Simg), 'una persona su 3 nel mondo sviluppa Herpes zoster' Tiscali Notizie

“Gli studi americani individuano specifiche finestre temporali in cui la relazione zoster-stroke esplica la massima forza di associazione – sottolinea Francesco Lapi, direttore Ricerca Health Search, ..."Un cittadino su tre a livello globale svilupperà l’Herpes zoster, quindi per evitare la patologia, e le sue complicanze, tra cui il rischio cardiovascolare, l'arma più importante che abbiamo a dispos ...