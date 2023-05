La violenza della polizia sulla donna trans a Milano si chiama tortura

(Di giovedì 25 maggio 2023) Unasta seduta sul marciapiede mentre alza le mani cercando di difendersi. I colpi arrivano per mano di quattro agentimunicipale di. Manon c’entra nulla. Il video è di una crudezza spietata. Lungo, lunghissimo. Troppo per sopportarne la visione senza cedere alla tentazione di fermarlo con un clic. Sono colpi su colpi inferti scientemente e con visibile freddezza. Con intervalli e pause. Difficile sopportare quel cedimento dello Stato allasopraffazione su di un inerme che non costituisce pericolo per nessuno, nemmeno per se stesso. Alle manganellate tanto proibite da regolamenti e norme, quanto dolorose e spietate, seguono calci e spray al peperoncino. Lafinisce stesa sull’asfalto. Esiste solo ...

... con le mani ben in vista, come ripreso da un video che riassume, senza bisogno di ulteriori commenti, tutta laadottata dalle forze dell'ordine. Federica Sciarelli sul casotrans ...... come la corruzione e la criminalità, mescolandoli in maniera originale con l'ambientazione pandemica (le mascherine caratterizzano visivamente tutta l'opera) e con la tematica attuale...Jean Carroll , che l'accusa d'unasessuale di quasi trent'anni or sono, potrebbe avere un seguito, dopo commenti diffamatori del magnate nei confrontidonna. Una cattiva notizia per ...

Abusa della nipotina mentre dorme: nonno arrestato per violenza sessuale MilanoToday.it

Le indagini hanno messo in luce un "quadro di intimidazione connotato da un elevato grado di violenza imposto sui coetanei del paese": la punizione subita dai due ragazzini era una sorta di ...Conosciuto con lo pseudonimo di Shadow il 50enne italiano, professionista insospettabile, produceva e diffondeva materiale di pornografia minorile ...