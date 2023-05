La “Venezia da bere” che non conosce crisi

Leggi su agi

(Di giovedì 25 maggio 2023) AGI - Secondo le statistiche beve spritz un americano ogni mille, un tedesco ogni 40 e un italiano ogni 10. Ma c'è da scommetterci che questo rapporto si avvicina all'uno a uno in alcune aree d'Italia come il Veneto e il Nord Est in genere. Ironia a parte, nella Giornata Internazionale dell'Aperitivo non si può non parlare di uno dei simboli dell'italianità, una bevanda di fatto abbastanza recente ma diventata fenomeno di costume, oltre che economico. Innanzitutto i cenni storici. Quando nasce lo spritz? Leggenda vuole (non esistono infatti documenti precisi in merito) che il nome derivi dal tedesco spritzen, che significa spruzzare. Il termine risale infatti all'usanza dei soldati austriaci che durante la prima guerra mondiale in Italia avevano difficoltà a trovare la birra e quindi tagliavano (“spruzzavano”) con acqua gassata il vino locale per renderlo meno forte. Oggi, a più di ...