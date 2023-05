(Di giovedì 25 maggio 2023) Nuove vette per il processo mediatico sono state raggiunte dalladi, che ha deciso di rispondere con un comunicato stampa alle dichiarazioni fatte da un legale di p... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

...buona sostanza la ragione per cui sono stati assolti 25 dei 30 imputati al processo per la...di commentare la vicenda processuale della valanga che ha provocato 29 vittime all'Hotel, ...... anche catastrofiche, derivanti da fenomeni naturali sul territorio " ha osservato Sospiri - : ricordo la nevicata del 2016 - 2017, e ladi, ma anche il terremoto dell'Aquila, e ...... anche catastrofiche, derivanti da fenomeni naturali sul territorio " ha ricordato il Presidente Sospiri " : ricordo la nevicata del 2016 - 2017, e ladi, ma anche il terremoto de ...

La tragedia di Rigopiano e la vena mediatica della procura di Pescara Il Foglio

ANCONA - Perché s’è sgonfiato in una mini-sentenza il processo monstre per la tragedia dell’Hotel Rigopiano Come si è riusciti ad arrivare da una ...(LaPresse) "Sono stato come volontario del soccorso alpino anche a Rigopiano, alla Marmolada. Ma una cosa che succede in casa è diversa, non te ...