La teoria di Formigli sull’addio di Annunziata dalla Rai | il caso della parolaccia con Roccella | «Lì si capiva che per lei…»

Leggi su open.online

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il segnale che Lucianon avrebbe avuto vita facile nella Rai sotto il governo Meloni secondo Corradoè emerso dopo la puntata di In mezz’ora con ospite la ministra Eugenia. Il conduttore di Piazza Pulita ha raccontato come gli sarebbe piaciuto avere ospite nella puntata di oggi su La7 la giornalista che si è dimessaRai, nella speranza di poterla avere in studio la prossima settimana: «Anzi le invio questo invito affettuoso – ha detto– e anche di amicizia, perché c’è amizia tra di noi». Discutendo con la segretaria del Pd Elly Schlein sull’uscita dida viale Mazzini, in protesta per il metodo usato dal governo nel rinnovo dei vertici Rai,ha puntato il dito su quella famigerata puntata in cui alla ...