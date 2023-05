(Di giovedì 25 maggio 2023) Il male oscuro non è Elly. Il male oscuro del Partito democratico sono i dirigenti del Partito democratico. O sconosciuti o logorati. Gli sconosciuti sono i nuovi chiamati da, che a due mesi dalla nominasegreteria sono rimasti nell’ombra. Mai visti, mai sentiti. Non li chiamano nemmeno nelle trasmissioni, tranne il telegenico Marco Furfaro, però già meno presente dopo un buon inizio. Nei pastoni dei tg vanno un pochino i capigruppo Chiara Braga e il più esperto Francesco Boccia e ancora il responsabile economico Antonio Misiani, ma sono apparizioni in omaggio al Cencelli dei telegiornali che poi alla fine bucano poco. E qui ci fermiamo. Una segreteria di venticinque persone di cui, non diciamo un cittadino comune, ma neppure un iscritto al Partito democratico, conoscerà sì e no un terzo, se va bene. D’altronde la ...

La solitudine di Schlein, l'irrilevanza della sua squadra e l'assenza delle vecchie glorie

